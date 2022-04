Présidentielle 2022 : Marine Le Pen aurait détourné plus de 136.000 euros d’argent public européen

A sept jours du second tour de la présidentielle, Marine Le Pen est dans la tourmente. Un rapport de l’Office européen de lutte antifraude (Olaf) accuse la candidate RN et ses proches d’avoir détourné de l’argent public européen durant leurs mandats d’eurodéputés. Plus de 600.000 euros seraient réclamés. Le rapport serait actuellement étudié par la justice française.

Révélé ce samedi par le journal d’information numérique Mediapart, ce rapport concerne les frais que peuvent utiliser les groupes politiques dans le cadre de leur mandat. Le compte rendu est accablant : Marine Le Pen et ses proches auraient utilisé ces fonds européens à des fins de politique nationale, pour des dépenses personnelles ou pour des prestations au profit de sociétés commerciales proches du Rassemblement national et du groupe parlementaire d’extrême droite Europe des nations et des libertés (ENL).