Présidentielle 2022 : Macron l’emporterait à nouveau au second tour face à Le Pen, selon les premiers sondages

Le président sortant Emmanuel Macron l’emporterait au second tour face à Marine Le Pen, avec un score compris entre 54% et 51% contre 46% à 49% pour la candidate RN, selon les premiers sondages réalisés dimanche après le premier tour.

Le score serait ainsi nettement plus serré qu’il y a cinq ans quand Emmanuel Macron s’était imposé par 66,1% des voix contre 33,9% pour Mme Le Pen. Tous deux se sont qualifiés dimanche pour le second tour, avec environ 28% des voix pour le président sortant et environ 23% pour Marine Le Pen, selon les estimations.

Dans le détail, environ un tiers (35%) des électeurs de la candidate LR Valérie Pécresse se reporteraient sur Emmanuel Macron et tout autant sur Marine Le Pen, les 30% restants optant pour un vote blanc, nul ou l’abstention, selon l’Ifop. Pour OpinionWay, 43% des électeurs LR soutiendront le président sortant, contre 27% pour la candidate d’extrême droite.

Le report des voix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon est aussi très éparpillé : 33% pour M. Macron, 23% pour Mme Le Pen et 44% blanc, nul ou abstention, selon l’Ifop. Il serait de 27% pour le président sortant et de 21% pour Marine Le Pen, selon Opinionway.

Les trois quarts des électeurs du polémiste d’extrême droite Eric Zemmour disent vouloir voter pour la candidate RN, contre 4% seulement pour le président sortant, selon l’Ifop.