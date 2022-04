Présidentielle 2022 : les premières tendances sur le site de la RTBF dès 18h

En attendant, il sera possible de visualiser les tendances en infographies sur le site RTBF Info en direct, d’après des informations recoupées et vérifiées. Nos envoyés spéciaux à Paris alimenteront en infos, photos et vidéos le dossier spécial consacré à l'élection.

Une émission spéciale commencera sur la Une à 18h, avec des duplex dans les QG de campagne des principaux candidats (Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Valérie Pécresse et Eric Zemmour) à Paris, mais aussi en régions. Des experts seront présents en plateau pour commenter les résultats.

Sur les réseaux sociaux, le hashtag #RadioLondres partage déjà des estimations, souvent cryptiques. Il est nécessaire d'être très vigilant par rapport à ces informations qui ne sont pas toujours vérifiées.