Présidentielle 2022 : les gilets jaunes vont-ils peser sur les élections françaises ?

"Il y avait un espoir de démocratie participative. Pour sortir de la crise, Macron avait lancé des initiatives au niveau local, comme des groupes de discussion qui n’ont pas eu d’effets vraiment tangibles. Ensuite, la crise covid est arrivée et a remis les compteurs à zéro. Sur le fond, il n’y a pas eu de changements notables dans la manière de faire de la politique."

Les gilets jaunes ont-ils eu l’impact électoral jusqu’à présent ?

"Oui, les actions des gilets jaunes ont renforcé le sentiment de déconnexion entre Macron et le peuple, ce qui a déjà eu des répercussions lors des municipales de 2020. Dans certains territoires, c’était devenu difficile de se présenter sur les listes de la République En Marche en raison des protestations. Résultat : son parti a fait des scores tout à fait catastrophiques, il n’a pas réussi à s’implanter à l’échelle locale."

Et pour le second tour des présidentielles ?

"Même si le phénomène n’est pas numériquement important, il y a certaines personnes du mouvement qui pourraient voter Marine Le Pen même s’ils ne sont pas de droite ou d’extrême droite, mais par anti-macronisme.

L’impact peut être d’autant plus important pour les législatives : la majorité des députés sont élus dans des régions semi-rurales, semi-urbaines ou dans la campagne. Et c’est justement dans ces zones qu’un sentiment anti-Macron s’est installé, ce qui aurait peut-être pour conséquence que la REM perde sa majorité à l’issue des prochaines législatives."

Quels candidats représenteraient le mieux les demandes des gilets jaunes ?

"C’est un mouvement contestataire difficile à classer en termes de revendications. Néanmoins, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont certainement les deux candidats qui ont attiré le plus les gilets jaunes car ils ont concentré leur campagne sur le pouvoir d’achat, une revendication centrale du mouvement."

Les gilets jaunes risquent-ils de ne pas aller voter ?

"C’est possible. Il faut par ailleurs distinguer les gens qui se revendiquent encore du mouvement, qui ne sont pas nombreux, de ceux qui ont pu à un moment être sympathisants du mouvement et qui partagent l’idée que Macron est déconnecté et ne représente pas la population. C’est un sentiment qui est bel et bien réel dans une partie de la population française et qui n’est pas négligeable.

C’est plutôt ce deuxième groupe qu’il faut prendre en compte. Ils sont rebutés par l’extrême droite et n’ont pas envie que Marine Le Pen devienne présidente mais ils vont avoir du mal à voter Macron. On verra dimanche soir, mais je pense qu’on va battre un record d’abstention et de votes blancs."

Si Macron est réélu président, doit-on s’attendre à de nouvelles actions des gilets jaunes ?

"Non, pas fondamentalement. Une certaine partie de la population trouve qu’Emmanuel Macron ne les représente pas. Les gilets jaunes ont incarné ce sentiment, mais cela peut prendre une autre forme. Quoiqu’il fera, s’il est réélu, ce ne sera pas évident pour lui. Il devra faire attention à ce qu’il fait, sous peine de se retrouver face à une fronde populaire. C’est difficile à dire si cette fronde sera incarnée par les gilets jaunes. Probablement pas, mais l’esprit sera toujours là."