Présidentielle 2022 : les extrêmes ont attiré plus de la moitié des électeurs français

Percer le plafond de verre électoral

Au-delà d’une tendance européenne vers le vote extrémiste qui existe depuis de nombreuses années, Benjamin Biard, politologue au CRISP, spécialiste des formations d’extrême droite, y voit surtout la capacité grandissante de ces formations à percer un "plafond de verre électoral" pour gagner en légitimité et tenter d’accéder, de plus en plus, au pouvoir : "C’est un processus de normalisation de parti, initié notamment par Marine Le Pen, avec cette volonté d’aller toujours plus loin, pour élargir la base électorale", explique-t-il.

Et de partager l’analyse de l’électrice parisienne : "Eric Zemmour, sur le plan du style et de la communication politique, renoue avec l’extrême droite plus traditionnelle, telle qu’incarnée à l’époque par Jean-Marie Le Pen, et se faisant, contribue effectivement à aider, sans que ce soit volontaire, Marine Le Pen à aller un pas plus loin dans sa stratégie de dédiabolisation et de normalisation".