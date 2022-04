Présidentielle 2022 : le vrai du faux des affirmations des candidats lors du débat Macron – Le Pen

[J’ai] créé 10.000 postes de policiers et de gendarmes [qui] sont maintenant sur le terrain. (Emmanuel Macron)

Y a-t-il 10.000 policiers et gendarmes de plus sur le terrain qu’en 2017, comme l’affirme Macron ? : c’est faux.

Pour commencer, Libération indique que le chiffre évoqué par l’actuel président français porte sur une période de six ans qui comprend 2017, année dont le budget a été voté sous la présidence précédente. De plus, l’indicateur retenu est l’équivalent temps plein (ETP), qui ne tient pas compte de la durée de travail effectuée sur l’année par les agents. En comptabilisant les effectifs en équivalent temps plein travaillé (ETPT), indicateur plus précis, le nombre de nouveaux postes sur les cinq dernières années se situerait plutôt autour des 5500. Enfin, cette hausse des moyens humains ne s’est pas forcément accompagnée d’une présence accrue des forces de l’ordre sur le terrain. Un rapport de la Cour des comptes, portant sur la période 2010-2020, indique que c’est même le contraire.

Je dis qu’à 80%, les chiffres qu’il y a derrière ces augmentations, ce sont ces violences intrafamiliales. (Emmanuel Macron)

Les violences aux personnes sont, dans huit cas sur dix, des violences intrafamiliales, selon Emmanuel Macron : c’est faux.

Emmanuel Macron s’est un peu emmêlé les pinceaux dans ses chiffres, analyse France Info. En 2021, 306.700 cas de coups et blessures volontaires sur des personnes de 15 ans et plus ont été recensés par les autorités, d’après le dernier état des lieux sur la délinquance. Parmi eux, on dénombrait 157.500 cas de violences intrafamiliales. Ces violences représentaient donc un peu plus de la moitié des cas de coups et blessures relevés.

Les "80%" évoqués par Emmanuel Macron correspondent vraisemblablement à la hausse de 82% du nombre de victimes déclarées de violences sexuelles entre 2017 et 2021. Les violences intrafamiliales ont, elles, augmenté de 57% sur la même période. Lors de la publication de ces chiffres, en janvier, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, reprenait la même argumentation que celle du chef de l’Etat, expliquant que ces "tendances s’inscrivent dans le contexte de la libération de la parole et de la meilleure prise en considération de ce sujet par les forces de l’ordre".

Il n’y a que 10% d’exécution des obligations de quitter le territoire. (Marine Le Pen)

Selon Marine Le Pen, neuf obligations de quitter le territoire français sur dix ne sont pas appliquées : c’est plutôt vrai.

Marine Le Pen a estimé que la politique migratoire d’Emmanuel Macron était laxiste et a affirmé que neuf obligations de quitter le territoire sur dix n’étaient pas appliquées. Cet ordre de grandeur est vrai, mais il doit tout de même être mis en perspective comme l’indique "vrai ou fake".

Dans son volet "immigration, asile et intégration", le dernier projet de loi de finances évoque des "taux d’exécution des décisions d’éloignement qui demeurent minimes". En 2019, année la plus récente hors crise sanitaire, sur 122.839 obligations de quitter le territoire français (OQTF) prononcées, 14.777 seulement ont été exécutées. Soit 12%. A titre de comparaison, le taux de d’exécution s’élevait à 16,7% en 2011 et avait atteint un pic à 22,3% en 2012. A noter qu’entre 2011 et 2019, le nombre d’OQTF prononcées a plus que doublé.