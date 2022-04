Présidentielle 2022 : "L'éternelle tragédie de la gauche", déplore Paul Magnette

"Très beau résultat d'Emmanuel Macron, encourageant pour la France et l'Europe. La campagne de second tour ne sera pas une formalité et la mobilisation sera essentielle", a souligné le président du MR, Georges-Louis Bouchez, dimanche soir sur Twitter.

"Lassalle devant Hidalgo, c'est la faillite d'un PS déconnecté. Au même titre que les verts", a-t-il par ailleurs ajouté alors que la candidate du parti socialiste, Anne Hidalgo, a récolté moins de 2% des voix, un plus bas historique, lors du premier tour de la présidentielle française.

Le président du PS belge, Paul Magnette avait lui-même déploré, sur le même réseau social, "l'éternelle tragédie de la gauche: divisée, elle fait le jeu de la droite et de l'extrême-droite". "La gauche doit maintenant s'unir pour faire barrage à Marine Le Pen et battre Emmanuel Macron aux législatives pour l'empêcher de mener sa politique antisociale et anticlimatique", avait-il ajouté.

