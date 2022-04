Présidentielle 2022 : jeux de rôle, formules choc, contre-attaque, comment se prépare un débat d’entre-deux tours ?

"C’est important d’avoir des formules qui marquent mais il est tout aussi important de faire en sorte que cela semble naturel, sincère, fait remarquer Ermeline Gosselin, l’ancienne porte-parole du PS. Il ne faut pas donner l’impression d’un coup de com, comme ce fut le cas avec l’anaphore de François Hollande. Si c’est trop préparé, les téléspectateurs ont l’impression d’être manipulés."

Non verbal

Le non verbal est aussi important que les éléments de langage. Et il l’est d’autant plus depuis que, depuis 2017, les "plans d’écoute" sont autorisés. Ceux-ci montrent la personne qui ne parle pas, sa réaction pendant que son adversaire s’exprime.

"En s’entraînant, on peut gommer des erreurs, corriger une position, un geste qui paraît trop agressif ou trop défensif, explique Nicolas Baygert. Cela dit, Emmanuel Macron a un avantage à ce niveau-là. C’est l’expert du ‘faux off’, c’est-à-dire être filmé à son insu tout en sachant qu’on est filmé à son insu, donc en se contrôlant quand même. Il a l’habitude de se contrôler à tout instant, même dans ses dérapages, ses petites phrases. Il y a une forme de spontanéité travaillée, mise en scène. Il a donc l’habitude d’avoir un regard sur ses performances en temps réel."

Marine Le Pen, par contre, ajoute le professeur de communication politique, a un côté plus spontané, on voit davantage si elle est à l’aise ou pas.

Gorge sèche

Le président sortant devra se montrer moins hautain, moins arrogant. La candidate du Rassemblement national devra paraître sereine, compétente, présidentiable "en regardant son adversaire droit dans les yeux, en souriant de manière franche et sincère", résume Ermeline Gosselin.

On peut aussi travailler la voix, précise-t-elle : "Nous faisons régulièrement appel à des acteurs, qui connaissent différentes techniques pour poser sa voix, avoir une tonalité plus basse, continuer à parler tout en ayant la gorge sèche etc."

Un combat physique

Enfin, un débat, c’est un match. Cela se prépare aussi physiquement. "Juste avant le débat, je conseille toujours de se reposer ou de faire du sport", explique Ermeline Gosselin. "On pourrait conseiller à Emmanuel Macron de prendre un peu de repos. A Marseille, ce week-end (16 avril), il avait l’air fatigué. Ça paraît anecdotique mais ça peut influencer sa performance." Marine Le Pen, elle, a tiré les leçons de 2017 (elle dit être arrivée trop fatiguée au débat) : elle s’est ménagé une pause.

Le débat durera 2h30, un marathon. Avec leurs équipes, les athlètes ont tout négocié : les arbitres de la rencontre (Léa Salamé et Gilles Bouleau), la température du plateau, l’éclairage, la longueur de la table, les thématiques. L’ordre de passage, le placement des candidats ainsi que l’ordre des thèmes abordés ont été tirés au sort mardi 19 juillet. Verdict : la candidate du Rassemblement national obtient la pole position, elle sera la première à prendre la parole. Et le premier sujet sera le pouvoir d’achat, son thème de prédilection pendant cette campagne (l'immigration, les retraites, l'international, la jeunsse ou encore l'environnement seront aussi traités). Emmanuel Macron sera placé à gauche, elle à droite, à l’inverse de 2017. On verra, ce mercredi soir, qui remportera la médaille, cette fois-ci.