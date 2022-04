Présidentielle 2022 en France : le candidat président face à l’extrême-droite au deuxième tour

Bis repetita. Les résultats du premier tour de l’élection française se confirment après les estimations données depuis vingt heures en France par les instituts de sondage. Selon des résultats partiels du ministère français de l’Intérieur portant sur 82% des électeurs inscrits, le président sortant et candidat La République en Marche, Emmanuel Macron, obtiendrait 27,37% des suffrages exprimés. Il est suivi par la candidate du parti d’extrême droite RN, Marine Le Pen, avec 25,62% des voix. Jean-Luc Mélenchon arrive troisième avec 19,84% des voix.

Plus tôt dans la soirée, les premières estimations des instituts de sondage ont donné Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour. Le président sortant est crédité de 27,6% à 29,7% des voix, devant la candidate du Rassemblement National, Marine Le Pen, avec un résultat estimé entre 23,5% et 24,7%.

Jean-Luc Mélenchon est donné troisième en troisième position, entre 19,8% et 20,8%. Il est suivi par Éric Zemmour (entre 6,5% et 7,1%), l’écologiste Yannick Jadot (entre 4,4% et 5%) et la candidate LR Valérie Pécresse avec un résultat qui oscille entre 4,3% et 5%/des suffrages.