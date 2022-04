Présidentielle 2022 en France : Emmanuel Macron, un président porté aux nues ou détesté

S’il suscite quasiment l’adoration parmi son premier cercle, M. Macron est aussi un des présidents qui a déclenché le plus de "haine", selon les journalistes Nicolas Domenach et Maurice Szafran, auteurs du livre "Macron, pourquoi tant de haine ?". "Je n’avais jamais vu des manifestations où des enfants traînent des guillotines sous les applaudissements de la foule", s’étonnait le mois dernier sur France 5 M. Domenach, en se remémorant des manifestations de "Gilets jaunes".

Sa proximité et son large recours aux cabinets de consultants, pointés par un récent rapport du Sénat, ont encore écorné son image en fin de mandat.

Punchlines

S’y ajoute une série de petites phrases lâchées au cours du quinquennat et ressenties comme méprisantes ou arrogantes, sur les chômeurs qui n’ont "qu’à traverser la rue" pour trouver du travail, les gens "qui ne sont rien" ou les "fainéants" réfractaires à toute réforme.

Fin 2021, M. Macron a assuré lors d’un entretien télévisé avoir "acquis beaucoup plus de respect pour chacun" et reconnu avoir pu "blesser" des gens.

Avant de lancer quelques semaines plus tard qu’il avait "très envie d’emmerder les non-vaccinés"… Une phrase qui n’a finalement pas tant choqué les Français, vaccinés à 90% et qui, après des débuts difficiles, louent plutôt la gestion de la crise du Covid-19 par le président.

Mouvant sur certains terrains idéologiques, M. Macron ne s’est en revanche jamais départi d’un solide credo proeuropéen.

Enfin sa vie privée, romanesque et inédite, exerce une certaine fascination. Le jeune Emmanuel Macron, né en 1977 à Amiens (nord) dans une famille de médecins, a rencontré sa future épouse, Brigitte, au lycée. Il avait 16 ans et elle était sa professeure de théâtre, de 24 ans son aînée, mariée et mère de trois enfants. Ils se sont mariés en 2007 et forment, selon les mots de la Première dame, un "couple fusionnel".