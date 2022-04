Présidentielle 2022 en France : comment vérifie-t-on s’il y a eu fraude électorale ?

Si une fraude électorale est détectée, le juge électoral peut être saisi. Il s’agit pour les élections nationales du Conseil constitutionnel, chargé d’assurer le respect de la constitution, et pour les élections locales et européennes du tribunal administratif et du Conseil d’État.

Pour une élection présidentielle, c’est alors bien le Conseil constitutionnel qui peut être saisi par les préfets et les candidats. Cet organe peut même s’auto-saisir, après une réclamation des électeurs, si ces derniers contestent les résultats à l’issue du décompte des voix dans chaque bureau de vote.