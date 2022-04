Présidentielle 2022 : "Emmanuel Macron n’a pas été "mal élu" pour Benjamin Biard, du CRISP

Éric Zemmour, lui, critique Marine Le Pen, mais en appelle aussi à l’union avec le RN en vue de ces législatives des 12 et 19 juin prochains. Le Rassemblement national pourrait-il vraisemblablement faire alliance avec Reconquête, le parti d’Eric Zemmour, et s’unir à lui pour ces prochaines élections ? "C’est difficile, bien sûr, à anticiper. D’autant plus que si l’élection présidentielle est très personnalisée, les élections législatives se déroulent autrement aussi autour de certaines figures, bien entendu. Mais le vote en faveur de Marine Le Pen s’exprime aussi en faveur de la personne de Marine Le Pen. Sur les affiches d’ailleurs, on retrouve le nom Marine, indépendamment du parti de Rassemblement national. Et on voit donc la place que ça peut occuper".

Leur objectif, c’est de devenir la première force d’opposition au sein de l’Assemblée nationale

"Une place sans doute un peu moindre au niveau des différentes circonscriptions lors d’une élection législative où Éric Zemmour, qui a réussi à capter un ensemble non seulement de voix, mais aussi d’ex-cadres du Rassemblement national, pourrait tenter de réaliser quelques percées. Mais effectivement, il a fait un appel au rassemblement des droites que je qualifierais plus honnêtement de rassemblement des extrêmes droites pour essayer de se rendre plus fort dans ce contexte et de peser. Leur objectif, c’est de devenir la première force d’opposition au sein de l’Assemblée nationale".