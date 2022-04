Présidentielle 2022 : débat sur le résultat du premier tour sur la Trois, ce dimanche dès 23h30

Les enjeux du deuxième tour sont nombreux et les débats s’annoncent importants, d’ici le 24 avril prochain. La Trois vous propose à 23h30 un débat sur le résultat du premier tour et ses enjeux, organisé par France Info, en collaboration avec la RTBF ; débat auquel participera notre envoyé spécial à Paris et journaliste politique Quentin Warlop. Un débat singulier où il sera question de la vision des pays européens sur le scrutin français.