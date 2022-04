Présidentielle 2022 : après la débâcle du premier tour, quel avenir pour les partis traditionnels ?

Un autre pion sur l’échiquier politique français qui ne fait pas le jeu de la gauche, comme de la droite, est le président-candidat Emmanuel Macron qui se revendique de l’un et de l’autre "en même temps", et qui parvient à aspirer une grande quantité de voix.

Dernier poids dans la besace chargée d’Anne Hidalgo et Valérie Pécresse : la dynamique de vote utile qui s’est accéléré de façon spectaculaire lors de cette élection. On estime qu’un candidat donné à moins de 10% d’intentions de vote (seuil symbolique) peut rapidement perdre ses voix au profit d’un candidat mieux placé. Ce phénomène a fortement joué sur le choix des électeurs cette année au détriment de candidats comme Pécresse, Zemmour, Hidalgo et Jadot et au profit d’autres comme Macron, Le Pen et Mélenchon.