Présidentielle 2022 : abstention, vote blanc, vote nul, quelles sont les différences ?

Toujours selon Vie Publique, "le vote blanc consiste à déposer dans l’urne une enveloppe vide ou contenant un bulletin dépourvu de tout nom de candidat". Ainsi, l’électeur indique que l’offre électorale qui lui a été présentée ne lui convient pas.

Depuis la loi du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, les votes blancs sont décomptés séparément des votes nuls et joints au procès-verbal dressé par les responsables du bureau de vote. Cependant, ils ne sont toujours pas pris en compte dans le nombre des suffrages exprimés. Se déplacer au bureau de vote et glisser un bulletin blanc n’a alors pas plus de poids que de s’abstenir ou d’insérer un bulletin nul.