Présidentielle 2022 à Bruxelles : l’appel aux urnes provoque de longs embouteillages en direction du Heysel

Les Français et Françaises qui résident en Belgique devaient prendre leur mal en patience dimanche afin de rejoindre l’isoloir et voter pour la personne de leur choix pour la présidentielle française. Sur le ring en direction du Heysel, la circulation était complètement à l’arrêt et de nombreuses files d’attente s’étaient créées pour rejoindre les bureaux de vote, a confirmé à l’agence de presse Belga la porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de keere.