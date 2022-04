Présidentielle 2022 : 26,41% de participation à midi, presque deux points de moins qu'en 2017

La participation au second tour de l'élection présidentielle s'élève à midi à 26,41%, soit près de deux points de moins qu'en 2017 (28,23%) à l'occasion du même duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, a annoncé dimanche le ministère de l'Intérieur. Selon l'ingénieur en informatique Guillaume Rozier, il s'agit "du plus bas taux de participation depuis 20 ans" à ce stade des élections.

Ce chiffre marque également un recul par rapport au deuxième tour des scrutins de 2012 (30,66%) et 2007 (34,11%), et tutoie celui de 2002 (26,19%), quand Jean-Marie Le Pen (FN) affrontait Jacques Chirac (RPR). La participation est en revanche légèrement en hausse par rapport au premier tour il y a deux semaines (25,48%).