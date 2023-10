Présidence du MR : Georges-Louis Bouchez prolongé d’un an, Sophie Wilmès l’épaulera pour les relations extérieures du parti

Le Conseil du MR a pris connaissance ce lundi de la proposition du bureau exécutif du parti pour régler la question de la présidence du parti. Pour rappel, le mandat de l’actuel président, Georges-Louis Bouchez arrive à échéance le 29 novembre prochain.

Alors que 2024 sera une année électorale avec des scrutins en juin (élections fédérales, régionales et européennes) et en octobre (élections communales et provinciales), les discussions allaient bon train au MR sur la question de la présidence du parti. Fallait-il organiser de nouvelles élections présidentielles cet automne et désigner un président pour 4 ans ou valait-il mieux prolonger pour un an le président actuel ?

C’est la piste de la prolongation pour un an du mandat de l’actuel président, Georges-Louis Bouchez, sur laquelle le bureau exécutif s’est mis d’accord ce week-end et qui a été présentée au Conseil du MR ce lundi et que ce dernier a validée.

En outre, Sophie Wilmès jouera un rôle aux côtés du président.