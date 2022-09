Préserver l'emploi ou l'environnement ? En Espagne, le problème épineux des puits illégaux et des "voleurs d'eau"

En dehors du parc national, près de Séville, des agriculteurs se sont mis d’accord pour préserver les ressources en eau avec une installation pour pouvoir contrôler les utilisations de chaque propriétaire.

"Chaque agriculteur peut consommer un certain nombre de litres en fonction du type de cultures et du nombre d’hectares dont il dispose. L’agriculteur ne peut pas dépasser son quota d’eau et c’est ce compteur qui permet de faire tout contrôler," explique Inmaculada Llovet, porte-parole de l’UPA, l’Union des petits agriculteurs de Séville.

Si le problème des puits illégaux est national, c’est en Andalousie qu’il est le plus marquant avec ses fleuves asséchés sur des kilomètres carrés. C’est un parc qui abrite plusieurs milliers d'espèces animales et végétales sur 100.000 hectares de lagunes, de marais et de forêts. Aujourd’hui, c’est donc tout l’écosystème qui est menacé par l’action de l’homme. Les plus pessimistes estiment que si rien ne change, à terme, il n’y aura plus assez d’eau pour cultiver.

Or, dans le même temps, c’est la première région exportatrice de fruits rouges en Europe qui fait travailler jusqu'à 100.000 personnes et génère près de 8% du PIB régional. Cela rend la situation compliqué, entre, d'un côté, la préservation de l'emploi et, de l'autre, la préservation de l'environnement.