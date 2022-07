Plus tôt dans l’après-midi, Dybala avait été présenté à la presse. Il avait déclaré vouloir donner "(s) on maximum" et aider une "jeune équipe", qui peut avoir "de l’ambition", à gagner.

"J’ai acquis de l’expérience après toutes ces années à la Juventus, un club qui a l’habitude de gagner et qui vous le transmet dès le premier jour", a expliqué l’Argentin de 28 ans.

"Je vais donc essayer de donner mon maximum notamment dans le vestiaire, vu que nous sommes une jeune équipe, pour apporter cette expérience, aider à gagner et rester positif dans les moments difficiles de la saison", a ajouté Dybala, véritable détonateur de la passion des supporters romains.