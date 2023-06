Présentation du programme estival "Destination Mons"

La cinquième édition du programme estival "Destination Mons" a été présentée mardi par les instances montoises au château d'Havré (Mons). De nombreuses activités animeront le centre-ville et les villages de l'entité pendant tout l'été.

"'Destination Mons' est une réelle plus-value pour la ville en termes d'attractivité, de rayonnement et de dynamisme économique durant une période habituellement creuse", ont indiqué les instances montoises. Chaque saison, la Cité du Doudou propose un programme d'activités spécifique: le "Festival de Printemps", "Destination Mons" en été, la "Foire d'Automne" et "Mons Cœur en Neige" pendant la période des fêtes de fin d'année. La programmation de "Destination Mons" annonce, entre autres, des concerts et des spectacles, du théâtre, des marches à thème, le projet "L'Art habite en Ville", un jardin d'été sur la place du Marché aux Herbes, des animations "Summer Dance" sur la Grand-Place, une journée archéo-nature, des fêtes dans les villages montois, ainsi que la 4e étape du Tour de Wallonie cycliste, le 25 juillet, dans le cadre d'un contre-la-montre individuel avec départ et arrivée sur la Grand-Place.