Présentation du nouveau plan de mobilité dans la commune d’Aubange

Un nouveau plan de mobilité a été présenté aux habitants d'Aubange, concernés par ces aménagements d’envergure. Trois bureaux d’étude internationaux ont analysé la problématique, et ont conclu à des aménagements à la fois dans les localités et dans les axes parallèles.

Les plus grandes modifications devraient avoir lieu à Athus où l’on évoque la possibilité de mettre la Grand-Rue à sens unique, avec des itinéraires parallèles. Mais ce plan de circulation ne se limite pas à ce projet, comme le précise le bourgmestre d’Aubange, François Kinard :

"Il y a une particularité, c'est le stationnement des véhicules trop longs, et on va essayer de les mettre en retrait. En revanche au niveau d'Athus et de sa gare, on va essayer de retrouver des rotations pour les voitures, afin que les commerces puissent survivre. On va essayer de mettre rapidement en place ce plan de stationnement, qui va impacter la vie des riverains, avec des vignettes, des zones bleues, des zones deux heures ou cinq heures en fonction des spécificités. Tout cela afin de retrouver une rotation correcte, sachant que les personnes non inscrites à la commune, ne pourront pas accéder à ces vignettes. On va chasser toutes ces personnes qui profitent du système sans y contribuer."

La population est invitée à donner son avis. Tous les documents relatifs à ce nouveau plan de circulation seront disponibles en ligne via le site de la commune.