Présentation du concert "Amériques" aux Saisons musicales de Seneffe, gagnez deux places !

Deux pianos, quatre pianistes, déploieront toute leur énergie dans un programme aux couleurs américaines à l’Orangerie du château de Seneffe !

En première partie de concert, les quatre pianistes interpréteront deux à deux les musiques aux accents brésiliens de Milhaud et Villa-Lobos avant d’entamer le célèbre " An American in Paris " de Gershwin, parfait miroir d’" Amériques " de Varèse.

Familier ou pas de la musique, nul ne peut rester indifférent à la révolution Varèse. Gigantesque, démesuré, visionnaire, tels sont les qualificatifs que suscita Amériques. Loin d’une musique descriptive, malgré des rappels sonores de la vie urbaine, Amériques est une représentation des sentiments " d’un étranger qui s’interroge sur les possibilités extraordinaires de notre civilisation ". D’abord écrite pour un orchestre de 150 musiciens, Varèse l’a ensuite transcrite pour 2 pianos à 8 mains. L’effet est spectaculaire !

