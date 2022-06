Présentation des finales NBA : Warriors – Celtics, quoi qu’il arrive, l’histoire est en marche

Difficile de faire plus héroïque que Boston cette saison. Parce que les Celtics sont sortis d’un monstrueux parcours du combattant pour atteindre ces Finales.

Pas forcément favoris face à l’armada ultra bling-bling des Nets au premier tour, ils ont envoyé valdinguer Kevin Durant et consorts d’un 4-0 net et sans bavure. Menés 3-2 par les champions en titre, les Bucks, au tour suivant, ils ont renversé une situation bien mal embarquée en décapitant Milwaukee dans son antre au Game 6 avant de s’offrir magistralement le Game 7 décisif. En finale de Conférence, rebelote puisqu’ils ont été poussés au Game 7 par une roublarde équipe de Miami, avant de finalement triompher au bout du suspense… et d’un dernier match haletant. Remporter des duels capitaux et décisifs, les Celtics ont donc appris à le faire. À deux reprises, avec un monstrueux culot.

Du côté des Warriors, la traversée de la conférence Ouest a été plus tranquille. Au premier tour, ils n’ont laissé qu’un petit match à des Nuggets déplumés (4-1). Et s’ils ont été un peu plus chahutés par d’infatigables Grizzlies en demi (4-2), ils ont vite retrouvé leur légendaire force collective pour tranquillement évincer les Mavs de Luka Doncic en finale de conférence (4-1). Contrairement aux Celtics, les Warriors n’ont donc pas (encore) dû puiser dans leurs réserves. Une fraîcheur physique qui pourrait peser dans la balance.