Présentation de la nouvelle clinique Saint-Pierre à Wavre : l'association "Wavre, Notre Ville" ne veut toujours pas du projet

La clinique Saint-Pierre d’Ottignies organisait samedi une journée d’information pour présenter son projet de nouvel hôpital sur le site de Louvranges, à Wavre, au croisement de l’autoroute E411 et de la Nationale 25. Environ 140 personnes y ont participé. Ce lundi, dans l'émission Brabant wallon matin sur Vivacité, Sébastien Remacle a interrogé Catherine Gusbin, membre de l'association Wavre, Notre Ville. Elle habite en contrebas du site et elle n'a pas du tout été convaincue par ce qu'elle a vu et entendu.

En octobre 2022, juste avant la présentation du premier projet, nous avions déjà rencontré Catherine et d'autres riverains inquiets. Pour eux, il est impensable que la nouvelle clinique soit construite à cet endroit. Ils redoutent les nuisances sonores et lumineuses, le ruissellement des eaux, les problèmes de mobilité et la détérioration de leur cadre de vie.