La présence des policiers est renforcée depuis plusieurs semaines dans le quartier Sainctelette-Yser à Bruxelles en raison des nuisances liées au trafic de stupéfiants, a indiqué mercredi la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de Keere.

L'usage de crack et la criminalité qui en découle ont déjà été pointés du doigt par des riverains et associations locales de plusieurs quartiers de la capitale, notamment dans la zone autour de la gare du midi ainsi que dans le quartier Brabant près de la gare du nord.

Le sentiment d'insécurité grandit également dans le quartier Yser et Sainctelette, à quelques encablures de la place Sainte-Catherine, à tel point que les patrouilles de police y ont été augmentées. Mi-juillet, deux hommes ont été agressés par un toxicomane à la station de métro Yser. Deux semaines plus tard, des riverains portaient plainte pour des nuisances venant de la terrasse du café Flamingo, où de nombreux consommateurs de crack et travailleuses du sexe se retrouvent le soir après la fermeture.

"Nous renforcerons la répression jusqu'à ce que le calme soit rétabli", affirme Me Van de Keere. "Outre les nuisances, notre zone de police se focalisera spécifiquement sur les dealers de rue. Un certain nombre d'arrestations ont d'ailleurs déjà eu lieu", souligne-t-elle.

Eric Vandezandre, qui fait partie du comité de quartier Yser-Sainctelette, se demande toutefois si la répression est la bonne méthode pour lutter contre les nuisances. À ses yeux, une présence policière accrue devrait aller de pair avec "l'accompagnement des personnes sans abri et marginalisées", explique-t-il, cité par VRTNWS. "Le fait que ces personnes vivent dans la rue les pousse vers la drogue", ajoute-t-il