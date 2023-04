Prescrire des "bains de nature" soigne l'anxiété, mais aussi l'hypertension.

Résultats : tous les voyants sont au vert ! L’étude démontre en effet qu’en plus d’améliorer les troubles anxieux et les états dépressifs, ce type de prescription permet de réduire la pression artérielle systolique et d'augmenter le nombre de pas quotidien (900 pas de plus en moyenne par jour) chez les patients concernés.

Parmi les lieux dans lesquels les bains de nature sont le plus souvent prescrits, on retrouve les forêts et les réserves naturelles (35%), les parcs (28%), les petits jardins communautaires ou familiaux (16%) ou encore les jardins botaniques (11%).

"Pour être efficaces, les programmes de prescription de nature peuvent impliquer un éventail de cadres et d'activités naturels et être mis en œuvre par le biais de canaux sociaux et communautaires, en plus des professionnels de la santé", notent par ailleurs les chercheurs.