Présaison bizarre pour De Bruyne dans des shows tv coréens : acteur dans un sketch et rencontre avec un faux Neymar

Vous n’êtes pas prêts à voir ce que vous allez voir… Kevin De Bruyne est actuellement en stage de présaison avec Manchester City en Corée du Sud. En plus de se préparer physiquement et mentalement, les joueurs réalisent aussi des opérations séduction et marketing. C’est sans doute dans ce cadre que KDB a été invité à participer à plusieurs shows TV coréens.

On a pu voir le Diable dans un talk-show et dans une émission d’humour. Dans le premier, on lui a notamment fait la surprise de faire débarquer un "sosie" de Neymar face auquel De Bruyne n’a pas manqué de répartie après avoir échangé quelques mots avec lui : "Tu t’es amélioré en anglais dis donc !", lui a-t-il lancé. Une petite balle perdue pour le pauvre Neymar, contre qui KDB a affirmé espérer "rejouer bientôt".

Mais ce qui était encore plus drôle, ou bizarre, on ne sait pas trop, c’est la participation de De Bruyne à un sketch en coréen où un repas entre coéquipiers est visiblement mis en scène. Forcément on ne comprend pas bien ce qu’il s’y passe et difficile donc de savoir si les blagues sont de bon goût mais quand le public présent sur le plateau découvre KDB, les gens semblent particulièrement ravis. Le joueur a eu l’occasion de tester ses talents d’acteur dans Saturday Night Live Korea, mais pas sûr qu’il s’agisse du meilleur choix de reconversion pour lui après ce qu’on a pu en voir…