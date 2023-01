Près de trois PME belges sur dix en difficulté à la suite de la crise énergétique

Près de trois PME belges (29,9%) sur dix sont en difficulté à cause de la crise énergétique. Ces entreprises étaient saines avant la crise, elles sont aujourd'hui dans la tourmente et ont un besoin urgent d'injection de liquidités, ont alerté jeudi l'Union des classes moyennes (UCM), Unizo et GraydonCreditsafe au moment de présenter la 12e édition du "Rapport PME 2022: aperçu de l'état de santé économique et financière des PME belges".

La crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a déjà fortement touché les PME, ont-ils souligné. "Le choc lié au Covid a été un choc au niveau du chiffre d'affaires, qui a pu être maîtrisé. Cette fois-ci, les chocs (salarial et énergétique, NDLR) sont très différents. Ils attaquent les frais et sont plus difficiles à maîtriser", a insisté Eric van den Broele, directeur Recherche et Développement chez GraydonCreditsafe.