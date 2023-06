Près de Tilff : les autorités communales rejettent les deux projets touristiques en lice

Enorme rebondissement dans le dossier des Prés de Tilff, un site à l’abandon depuis une douzaine d’années déjà : Les autorités communales ont décidé de ne retenir aucun des deux projets touristiques qui étaient en lice. Bourgmestre et échevins se taisent dans toutes les langues mais nous pouvons l’affirmer, selon les documents en notre possession, c’est bien une décision en ce sens qui sera votée jeudi prochain, lors du conseil communal.

C’est un fameux revirement de situation, que la majorité justifie essentiellement par les risques liés à d’éventuelles nouvelles inondations. Une volte-face dont se félicitent en tout cas les nombreux riverains, comités de quartier et associations regroupés en collectif et opposés à ces projets touristiques. "C’est une très bonne chose pour les riverains. Notre revendication, c’est d’avoir une zone verte d’immersion sur le site des Prés de Tilff, de ne pas avoir un projet d’activité sur 50 ans en pleine zone inondable. Les Prés de Tilff assurent l’évacuation des eaux en cas d’inondations. Il faut donc dégager le site de tout obstacle et ne rien construire dans ce périmètre", estime François Lepot, porte-parole du collectif.

Près de Tilff et campagne électorale

"Ce qu’on veut aussi, c’est que chaque parti politique, lors de la campagne électorale, se positionne pour ou contre cette zone verte d’immersion, afin d’éviter de nouveaux appels à projets au lendemain du scrutin", ajoute François Lepot, en rappelant que dans la commune, 4000 habitants et 1800 logements ont été impactés par les inondations de 2021.

Le dossier des Prés de Tilff risque effectivement d’être au centre de la campagne électorale pour les communales, dans un peu plus d’un an. Pour la majorité MR/PS, c’était sans doute très risqué électoralement de se mettre à dos plusieurs centaines d’habitants fermement opposés aux deux projets. Quoi qu’il en soit, avant une éventuelle déconstruction, aux frais de la commune propriétaire, les Prés de Tilff resteront tels qu’ils sont depuis douze ans déjà : un chancre !