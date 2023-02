Prés de Tilff: les 2 candidats promoteurs face aux élus communaux. Bientôt la fin de la saga ?

L'interminable saga des Prés de Tilff va-t-elle bientôt connaître un dénouement ? Deux projets sont en lice pour faire revivre ce site à l'abandon depuis 2010 et dont la commune est devenue propriétaire. Ce jeudi soir, les deux promoteurs vont détailler leurs plans à l'ensemble des conseillers communaux.

Deux projets sont donc en compétition: D'une part celui d'un entrepreneur sérésien qui veut y recréer un parc de loisirs avec piscines intérieure et extérieures, sauna, centre de fitness, plaine de jeux,... D'autre part celui porté par Step Group, plus tournée vers l'économie sociale avec de la formation pour les demandeurs d'emploi, tout en réservant aussi une partie du site aux loisirs, avec camping, Horeca, piscines, plaine de jeux, skatepark et accrobranche. C'est ce dernier projet qui semble tenir la corde.

Mais il n'est pas exclu que des modifications soient demandées par la commune afin de limiter le trafic, les nuisance sonores, et surtout les risques d'inondations (le site est en partie en zone inondable). Ainsi, il n'est pas impossible que les Prés de Tilff soient relancés sans piscine extérieure.

Tensions politiques

Il y a de nombreux tiraillements politiques concernant ce dossier. L'opposition emmenée par Ecolo et Agora reproche à la majorité MR/PS d'être tenue à l'écart de la procédure et parle de gestion chaotique. Elle n'a d'ailleurs reçu la convocation pour la réunion de ce soir... qu'hier !

L'objectif est tout de même que d'ici la fin du mois, au plus tard en mars, un projet soit retenu, afin qu'à Tilff, le bonheur soit enfin de retour dans les prés.