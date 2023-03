Prés de Tilff: des riverains ne veulent pas d'un nouveau centre de loisirs et menacent de saisir la justice

L'avenir des Prés de Tilff sera a nouveau à l'ordre du jour du conseil communal ce soir. A huis-clos, les élus réexamineront les deux projets déposés et les éventuelles modifications qui y ont été apportées. Les deux promoteurs en lice veulent y recréer un parc de loisirs avec piscines, plaines de jeux, activités horeca.... L'un d'eux veut également y installer une ferme pédagogique.

Mais des comités de quartiers et associations regroupés au sein d'un collectif s'opposent fermement à la reconversion de ce site propriété de la commune et à l'abandon depuis 2010. Ce collectif voudrait qu'il devienne une zone d'immersion, une zone verte, pour ne pas constituer un obstacle en cas de nouvelles inondations. "Le site des Prés de Tilff est répertorié en risque maximal sur la carte de l'aléa d'inondation de la Région wallonne. Or, les projets en questions prévoient notamment 1,5 km de clôtures qui risquent de se transformer en barrage en cas de nouvelles crues, de même que les bâtiments fixes ou mobiles envisagés. Cela mettrait clairement en danger les riverains", précise François Lepot, porte-parole de ce collectif. "Il faut rappeler que 4000 habitants et 1800 logements ont été impactés par les inondations de 2021. La commune doit en tenir compte".