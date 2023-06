Près de Lyon, une ferme hydrolienne va produire de l'électricité en s'inspirant du mouvement des poissons.

Fabriquée par la société EEL Energy, cette hydrolienne d'un genre inédit devrait être effective courant juin. Elle sera déployée dans le Rhône, sur le port Edouard-Herriot. Trois autres machines de cet acabit devraient voir le jour d'ici à la fin de l'année. Objectif : produire 400 mégawattheures à l'année, ce qui permettrait de fournir de l'électricité à environ une centaine de foyers.

Mais la technologie des membranes ondulantes n'est pas uniquement exploitée dans le secteur des énergies renouvelables : la filière nautique s'y intéresse de près. En 2022, l'entreprise FinX a fait couler beaucoup d'encre en présentant Fin5, un moteur électrique conçu à partir de membranes ondulantes et capable de naviguer à la même vitesse que celle d'un bateau équipé d'une hélice. En plus d'être totalement silencieux, ce système présente l'avantage de limiter les effets néfastes des hélices sur la faune marine. Les nuisances sonores donc mais aussi les risques d'accident, souvent fatals pour les cétacés et autres animaux aquatiques.