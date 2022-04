Près de la moitié des travailleurs ignorent comment leur salaire est déterminé

Près de la moitié des travailleurs belges (45%) ignorent les critères sur lesquels se base leur employeur pour déterminer leur salaire. Et 84% n'ont même pas leur mot à dire quant à la composition de leur package salarial, ressort-il jeudi d'une étude de l'entreprise de services RH Acerta menée auprès de plus de 2000 personnes.

Seuls 55% des travailleurs connaissent donc les critères utilisés par leur employeur pour calculer leur salaire. Pour eux, l'ancienneté est le facteur qui pèse le plus dans la balance. C'est d'ailleurs ce que la plupart d'entre eux désirent puisque 61% souhaitent que leur salaire augmente en fonction de leur expérience ou de leur ancienneté. Un facteur qui devance les résultats individuels (45%) et les résultats collectifs, tels que le chiffre d'affaires et la rentabilité de l'entreprise.

Package salarial

Il ressort encore de l'étude d'Acerta que plus de huit Belges sur dix (84%) indiquent ne pas avoir leur mot à dire quant à la composition de leur package salarial. "Vu la guerre des talents qui sévit en ce moment, nous pourrions pourtant nous attendre à ce que les travailleurs et les candidats soient en mesure de faire leurs propres choix selon leurs besoins", commente le prestataire de services RH.

"En offrant plusieurs possibilités dans le cadre de sa politique salariale, une entreprise peut répondre aux besoins individuels de ses collaborateurs. Un vélo de société, des jours de congé extralégaux ou du matériel de bureau sont des exemples d'options que vous pouvez proposer dans le cadre d'une politique salariale flexible. Grâce à cette liberté de choix, vous augmentez l'autonomie de vos collaborateurs, ce qui a un effet motivant", analyse Acerta.