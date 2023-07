Près de la moitié des Américains peuvent faire chambre à part pour mieux dormir la nuit.

Passer une bonne nuit est essentiel pour la santé physique et mentale mais aussi pour le couple. Et lorsqu’un partenaire passe des nuits agitées à se retourner sans cesse, à ronfler constamment ou à prendre toute la couverture, certaines personnes optent pour "le divorce du sommeil". Selon une étude, 45% des Américains préféreraient dormir dans une autre pièce afin de pouvoir dormir profondément.

Selon cette étude dirigée par l’American Academy of Sleep Medicine (AASM) auprès de 2005 adultes américains en mars 2023, 15% des personnes interrogées dormiraient systématiquement dans une autre pièce lorsqu’elles ne peuvent pas s’endormir à cause de leur partenaire. 20% le feraient parfois. Les Américains peuvent également choisir d’autres options : un tiers adoptent une nouvelle routine de coucher et va dormir plus tôt ou plus tard que prévu. 15% choisissent de dormir avec des bouchons d’oreille.