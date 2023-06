Près de 700 migrants ont atteint l'île de Lampedusa la nuit de mercredi à jeudi

Des centaines de migrants ont atteint l'île italienne de Lampedusa par la mer Méditerranée. Selon l'agence de presse italienne Ansa, près de 700 d'entre eux sont arrivés jeudi matin.

Les bateaux ont atteint le port sans assistance ou les personnes ont dû être secourues en dehors de l'île. Quelques jours auparavant, plus de 1200 personnes étaient arrivées sur l'île. Dix des 14 bateaux sont partis la nuit dernière de la ville côtière tunisienne de Sfax, a indiqué Ansa. Un autre est parti de l'archipel de Kerkennah et trois autres de Libye.

Les personnes ont été emmenées dans un camp d'accueil sur l'île. Ce camp a une capacité de 400 personnes, mais plus de 2000 y sont prises en charge, selon l'agence de presse.

Lampedusa se trouve entre la Sicile et l'Afrique du Nord. La ville côtière tunisienne de Sfax se trouve à près de 190 kilomètres. De nombreuses personnes tentent de prendre des bateaux depuis la Tunisie et la Libye pour rejoindre Lampedusa, Malte et la Sicile ou la partie continentale de l'Italie. Selon le ministère de l'Intérieur à Rome, plus de 61.200 personnes ont déjà rejoint l'Italie en bateau cette année. L'année dernière, ils étaient environ 27.300 à la même période.