Près de 70 cas de botulisme en Europe après un traitement médical en Turquie

Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) informe qu’il a recensé 67 cas de botulisme en Europe de fin février au 10 mars derniers. Il les attribue à des injections gastriques de neurotoxine botulique (BoNT) effectuées en Turquie.

Sur les 67 malades repérés, 12 se trouvent en Allemagne, un en Autriche, un en Suisse et 53 en Turquie. Les informations récoltées jusqu’ici par l’ECDC indiquent que tous ont subi des interventions médicales destinées à leur faire perdre du poids. D’après elles, 60 patients avaient été accueillis par un hôpital privé à Istanbul tandis que trois autres l’ont été par un hôpital privé à Izmir.

Certains malades ont été admis dans des unités de soins intensifs et ont reçu un traitement par antitoxine botulique. L’ECDC encourage les personnes qui se sont rendues entre le 22 février et le 1er mars à Istanbul et à Izmir pour une inoculation gastrique de BoNT à demander un avis médical. Surtout si elles se sentent en état de faiblesse, ont des difficultés à respirer et/ou à avaler.