Près de 600 "élèves" suivent les cours de l’Université Complétive du Temps Libre du Plateau de Herve

A la tribune, ce matin-là, dans l’Espace Culturel Georges Dechamps à Herve, le politologue Pierre Verjans ; il entame son cycle de vingt cours consacré aux relations citoyen/pouvoir ; dans la salle, 80 élèves attentifs, studieux et surtout très motivés :" ce qui me motive, c’est la découverte tout simplement, explique cette dame, et l’apprentissage de nouvelles choses parce que j’en ai besoin ; j’ai des temps libres et j’en profite au maximum." " On croit qu’on connaît beaucoup de choses, avoue cet autre élève aujourd’hui à la retraite, notamment le droit de vote, la citoyenneté, et finalement, on structure toute notre pensée." Autre avis cette fois d’une élève jeune pensionnée : " je trouve que c’est une bonne initiative de compléter ce que je savais déjà mais où je n’avais pas assez de connaissances.