Près de 60.000 personnes aux festivals Made in Asia et Heroes Comic Con à Bruxelles

Animations japonaises, super-héros et jeux vidéo ont attiré ce week-end 59.314 personnes à Brussels Expo, pour les festivals Heroes Comic Con et Made in Asia, indiquent dimanche soir leurs organisateurs.

Pour la première fois, le festival Made in Asia consacré à la pop-culture asiatique - surtout japonaise - et à la culture "geek", et le Heroes Comic Con axé sur la pop-culture américaine, notamment les comics, séries ou films d'Outre-Atlantique, se déroulaient en même temps. Un "mariage réussi entre l'Orient et l'Occident" selon les organisateurs, qui se réjouissent de la fréquentation des deux événements. La prochaine édition du festival Made in Asia se tiendra du 1er au 3 mars 2024 tandis que le Heroes Comic Con reviendra du 11 au 13 octobre 2024.