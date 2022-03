Près de 5000 places d’accueil dans des crèches en Wallonie et à Bruxelles grâce à un effort conjoint des deux régions et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

C’était un peu la course à "qui communiquera le premier", ce jeudi matin entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région Wallonne. Du côté de la Fédération, un communiqué de Bénédicte Linard (Ecolo), la ministre de l’Enfance, envoyé aux rédactions à 11h23 annonce la création de "5000 places de crèches en Wallonie et à Bruxelles d’ici 2026". Quelques minutes plus tard, à 11h30, une conférence de presse conjointe des ministres wallonnes de l’Emploi, Christie Morreale (PS), et de l’Infrastructure de la petite enfance, Valérie Debue (MR), chapeautée par le ministre-président wallon Di Rupo, annonce, elle, la création de "plus de 3000 places supplémentaires dans les milieux d’accueil de la petite enfance" en Wallonie.

Dans les faits, la Région wallonne utilise ses compétences en matière d’emploi et d’infrastructures pour venir en aide à la Fédération Wallonie-Bruxelles pour permettre la création plus rapide de nouvelles places de crèche en Wallonie. Environ 3000 places sur les 5000 annoncées par la ministre de l’Enfance en Fédération Wallonie-Bruxelles sont ainsi prévues en Wallonie.

La Région bruxelloise a déjà pris des dispositions semblables en décembre dernier pour permettre l’ouverture de nouvelles places sur son territoire.