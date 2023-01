Au 6 janvier 2023, près de 500.000 vaccins contre la grippe – 498.392 exactement – avaient été distribués par les pharmacies wallonnes, dont 74% pour des personnes âgées de 65 ans et plus. "Ces données concordent avec celles des deux années précédentes : on était à 547.105 vaccins pour toute l’année 2021 et à 498.392 vaccins pour 2020", a indiqué la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, mardi, en commission du Parlement wallon.