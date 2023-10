Près de 500.000 morts et blessés en Ukraine : les chiffres sont-ils fiables ou source de propagande ?

L’estimation la plus récente est le décompte officiel quotidien ukrainien qui, on l’a vu, doit être considéré dans un prisme de "guerre de l’information", voire de propagande. Par ailleurs, il ne fait pas de distinction entre morts et blessés.

L’autre chiffre le plus récent est probablement fiable… et incomplet à la fois. Ce chiffre est divulgué par les médias russes indépendants Mediazona et Meduza qui, avec le statisticien Dmitry Kobak, tentent de confirmer, unité par unité, le décès de militaires russes. Pour cela, ils épluchent les messages publiés par des proches sur les réseaux sociaux, les annonces de décès dans les médias régionaux ou celles d’autorités locales. Dans tous les cas, ce chiffre n’est constitué que de personnes décédées dont on connaît le nom. Il est donc fiable, chaque décès est confirmé, et incomplet, puisque comme l’indiquent les journalistes de ce site : "Le bilan réel des morts est bien plus élevé".

Ces mêmes journalistes avaient ainsi publié une estimation, et non plus un décompte manuel, fin mai 2023 qui atteignait 47.000 morts côté russe.

En août dernier, des sources au sein du renseignement américain se sont confiées au prestigieux New York Times, en leur confiant ces chiffres-ci :

Environ 120.000 soldats russes morts et 180.000 blessés.

Environ 70.000 Ukrainiens décédés et 130.000 blessés.

"Les chiffres estimés pour l’Ukraine et la Russie sont basés sur des images satellites, des interceptions de communications, des médias sociaux et des dépêches de journalistes présents dans le pays, ainsi que sur les rapports officiels des deux gouvernements", indique le New York Times qui ajoute : "Les estimations varient, même au sein du gouvernement américain."

Le Pentagone américain estimait, quelques mois plus tôt, au printemps 2023, à 43.000 le nombre de soldats russes morts au combat. Un chiffre, en ligne avec celui des renseignements britanniques qui estimait en juin 2023 que 40.000 à 60.000 Russes avaient perdu la vie dans ce conflit. L'augmentation soudaine du nombre de mort, le double voire le triple, entre le printemps 2023 et l'automne 2023, suggère une intensification des combats et des pertes au cours de l'été 2023 dont nous parlerons plus tard.

Enfin côté russe, le dernier bilan communiqué est de 5937 Russes morts au combat en septembre 2022. La réalité est probablement là, quelque part, entre les extrêmes. Les Ukrainiens attribuant 50 fois plus de morts à la Russie que le Kremlin lui-même…