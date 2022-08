Près de 50 pilotes basés en Belgique attaquent Ryanair en justice

"Ce n’est pas le cas pour les pilotes", déplore le secrétaire permanent de la CNE. "En réalité, Ryanair est assis sur une montagne de liquidités", abonde Hans Elsen, son homologue du syndicat chrétien flamand ACV Puls. Selon le syndicat, Ryanair a ainsi abusé de la procédure Renault et de la menace de licenciement collectif pour faire baisser les salaires.

"Pour cette raison, parce que Ryanair a caché la vraie cause de la diminution des salaires, les pilotes réclament le rétablissement complet des salaires, au niveau d’avant le Covid-19." A ses yeux, les coupes dans les salaires n’ont pas servi à maintenir l’emploi et la diminution avait pour objectif d’éliminer encore un peu plus la concurrence, en détériorant les conditions de travail.

D’autres recommandations

Les pilotes, qui avaient fait grève pour cette raison au début de l’été, réclament par ailleurs, dans la même action en justice, que l’indexation d’août 2019 soit payée correctement et qu’il soit ordonné à Ryanair de payer correctement le salaire pour la période du coronavirus. "Pendant cette période, les pilotes bénéficiaient du chômage temporaire. Ryanair devait payer un complément pour chaque jour de chômage. Sans respecter les règles du secteur de l’aviation, Ryanair a cependant payé ce complément une fois par mois, au lieu de chaque jour", dénoncent Didier Lebbe et Hans Elsen, son homologue flamand de l’ACV Puls.

Et les deux syndicalistes de rappeler la situation plus compliquée encore du personnel de cabine, qui est mal déclaré à l’ONSS et dont les accidents du travail ne sont pas toujours pris en charge. Les stewards sont, de plus, parfois envoyés dans d’autres pays soudainement sans égard à leur vie familiale.