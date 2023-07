Près de 50° en Tunisie et en Algérie : la région écrasée par la chaleur et endeuillée par les incendies

Une centaine d’incendies ont démarré en Algérie en ce début de semaine, essentiellement dans le nord-est du pays. Au moins 34 personnes ont péri dans les flammes.

Des soldats encerclés par le feu

L’épisode le plus dramatique s’est déroulé à Beni Ksila, dans l’est du pays. Des soldats évacuaient la zone avec des habitants. Ils se sont retrouvés encerclés par le feu. Dix militaires ont perdu la vie.

Quelque 8000 agents de la protection civile sont à pied d’œuvre pour tenter de limiter l’avancée du feu dans les forêts, les maquis et les champs, et protéger les zones habitées. Des avions et hélicoptères anti-incendie sont intervenus pour larguer de l’eau sur les feux.

Melloula évacué par bateau

Dans le nord-ouest de la Tunisie, les flammes ont embrasé une forêt de pins et ont menacé le village côtier de Melloula. Quelque 300 habitants encerclés par le feu ont dû être évacués par bateau. Cet incendie a provoqué la fermeture du poste frontière avec l’Algérie voisine, en raison de l’épaisse fumée qui réduisait la visibilité sur la route.