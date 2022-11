Près de 50 arrestations dans le démantèlement d'un cartel de la drogue européen

Les autorités européennes et des Emirats arabes unis ont effectué toute une série de perquisitions entre le 8 et le 19 novembre dans le cadre d'un trafic de drogue en Europe, a fait savoir lundi dans un communiqué le service Europol. L'enquête qui a duré deux ans a permis d'arrêter 49 personnes et d'intercepter plus de 30 tonnes de drogue.

Le cartel en question représenterait un tiers des importations de cocaïne en Europe, selon Europol. Les perquisitions les plus récentes portaient sur le centre de commandement et de contrôle et l'infrastructure logistique de l'organisation.