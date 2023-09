Près de 400 logements dans les nouvelles tours Proximus : l’enquête publique démarre

Une des deux tours Proximus, au boulevard du roi Albert II, transformée en logements. Ce projet est actuellement à l’enquête publique (jusqu’au 13 octobre). Objectif : réduire la part de bureaux et faire vivre ce quartier, le quartier Nord, qui porte encore les stigmates des violentes transformations subies dans les années 60 et 70 avec le projet Manhattan.

"Le quartier Nord a été conçu à une époque de vision utilitariste de la ville, où la fonction de bureaux avait une position dominante. En se développant, le quartier Nord a créé des fractures urbaines, la fracture Est-Ouest, la fracture Nord-Sud, la fracture entre une ville d’habitants et une ville où l’on travaille. Le temps est venu de reconnecter le quartier avec ses habitants, de réparer les cicatrices et de repenser la ville", estiment les porteurs du projet que sont Proximus et Immobel. "C’est ce à quoi notre projet participe : transformer ce quartier monofonctionnel à 100% de bureaux en un quartier dynamique, accessible, sûr, vivant. Un quartier qui crée des liens. Un quartier où l’on veut habiter, travailler, étudier, se divertir, faire du shopping et du sport, jouer. Et surtout vivre."