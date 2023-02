Près de 400.000 visiteurs pour la 7e édition du Bright Festival

Pendant quatre soirées consécutives, le Bright Festival a, pour la septième fois, mis la capitale sous les projecteurs, attirant près de 400.000 visiteurs, a fait savoir lundi l'organisation.

Pas moins d'une trentaine d'installations réalisées par des artistes nationaux et internationaux ont envahi le quartier Royal, le quartier Européen et plusieurs lieux emblématiques de la commune de Schaerbeek dans le cadre du festival des lumières de Bruxelles. Le Sibelga Bright Market, initiative de Sibelga, en association avec les Petits Riens, a fait son retour pour cette édition. Installé au pied de la Cathédrale des Saints Michel-et-Gudule, il a permis aux visiteurs de faire réparer leurs lampes endommagées ou d'acquérir des luminaires originaux en seconde main. Le festival a aussi proposé une programmation off avec des nocturnes dans les musées et des visites guidées. La 8e édition du Bright Festival aura lieu du 15 au 18 février 2024.