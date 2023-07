Près de 300 sponsors pour 10 écuries en F1 : le sponsoring, un win-win pour survivre

"On n'est plus vraiment dans le monde du sponsoring, on parle plutôt de partnership. On a des partenaires avec lesquels on a des intérêts en commun et on développe ces intérêts", précise Bruno Famin, patron d'Alpine. Et Mick Krack, son homologue chez Aston Martin, d'ajouter : "On a un grand département qui s'occupe du sponsoring et de trouver des nouveaux partenaires. On regarde les chiffres d'affaires et l'historique. C'est seulement après cela qu'on peut s'engager. On compare également les valeurs d'un partenaire aux nôtres."



Les sponsors sont aujourd'hui une des sources majeures du financement des écuries. Et sans eux, elles ne pourraient pas survivre. "Il y a naturellement les droits télévisés. A côté de ça, pour la recherche des moteurs ou en soufflerie notamment, il y a une recherche scientifique énorme derrière. Elle peut servir aussi, dans un deuxième temps, pour nos voitures de tous les jours", indique Jos Verschueren.

Les sponsors investissent des millions pour s’associer à la F1, de quoi permettre à ce sport de se développer et se populariser toujours plus.