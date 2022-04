Près de 30 millions pour renforcer la politique scientifique fédérale

Le conseil des ministres a approuvé vendredi l'octroi de 29 millions d'euros en vue de soutenir différentes initiatives de recherche scientifique, a annoncé le secrétaire d'État à la politique scientifique, Thomas Dermine.

Seront financés de la sorte des appels à proposition, la participation à des initiatives européennes ou le renforcement de plateformes et d'activités de Belspo, le service public fédéral de la politique scientifique. Les projets pourraient concerner des matières très diverses: la détection de maladies émergentes, le suivi de la santé des populations, la pollution de l'atmosphère, les radiations solaires, les risques climatiques, la mise à disposition de collections d'objets et de données, etc.