Près de 30 kilos de cannabis saisis par la zone de police Bruxelles-Ouest

Une enquête de la zone de police Bruxelles-Ouest a permis de démanteler, le 20 mars, un réseau de vente de stupéfiants, a communiqué celle-ci mardi. Une quantité de près de 30 kilos de résine de cannabis a été découverte et deux suspects ont été arrêtés.

"L'enquête a débuté fin janvier et quatre mandats de perquisition ont été exécutés le 20 mars par les services de police à diverses adresses en région bruxelloise", a expliqué la zone de police Bruxelles-Ouest. "Lors des perquisitions, les inspecteurs étaient assistés entre autres par des collègues de la brigade canine".

Deux suspects ont été arrêtés et les policiers ont saisi une quantité de 29,640 kilos de résine de cannabis, une somme de 8500 euros en espèces et véhicule de marque Seat. "Les deux suspects ont été mis à la disposition de la juge d'instruction. Celle-ci les a ensuite placés sous mandat d'arrêt et la chambre du conseil a confirmé ces mandats", a précisé la police.